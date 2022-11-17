Сеул, , 11:57 — REGNUM Наследный принц, премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман бен Абдель Азиз Аль-Сауд посетил Республику Корея во главе большой правительственной делегации. Об этом 17 ноября сообщает официальное саудовское информационное агентство SPA.

принц Салман в Корее @spagov

По данным журналистов, в ходе визита состоялось заседание на уровне министров двух стран, а также — переговоры принца Салмана с президентом Кореи Юн Сок Ёлем.

Как отмечается, главной темой переговоров стало сотрудничество между Саудовской Аравией и Южной Кореей в сфере энергетики на фоне глобального топливного кризиса.

«Мы стремимся активизировать совместную работу по противодействию всему, что угрожает международному миру и безопасности, а также влияет на энергетическую безопасность и надежность цепочек поставок топлива», — цитирует заявление принца SPA.

Стороны переговоров также условились продолжать развитие программы сотрудничества, подразумевающее существенное увеличение инвестиций и торгового оборота между Южной Корей и Саудовской Аравией к 2030 году.