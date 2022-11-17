Москва, 17 ноября, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Самыми проверяемыми на допинг фигуристами в 2022 году стали Александра Трусова и Марк Кондратюк. Об этом 17 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Цитата из мф «Матч-реванш». Борис Дежкин. 1968. СССР Фигуристы

Отмечается, что за десять месяцев 2022 года РУСАДА проверяло Трусову Кондратюка по четыре раза.

По три раза тестировались Дарья Усачёва, Диана Дэвис, Александра Степанова, Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Михаил Коляда и Глеб Смолкин.

По два раза РУСАДА проверяло Майю Хромых, Анастасию Скопцову, Аполлинарию Панфилову, Тиффани Загорски, Александра Самарина, Евгения Семененко, Кирилла Алёшина, Макара Игнатова, Ивана Букина, Дмитрия Рылова, Андрея Мозалёва и Дениса Ходыкина.

Подозреваемая в нарушении антидопинговых правил олимпийская чемпионка Камила Валиева была проверена РУСАДА один раз.

Всего за 10 месяцев РУСАДА протестировало 38 российских фигуристов.