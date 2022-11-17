Бангкок, 17 ноября, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Индонезия и Франция будут развивать сотрудничество в области передовых боевых самолетов и подводных лодок, сообщает CNN Indonesia.

Gouvernement.fr Эммануэль Макрон

Заявление прозвучало во время выступления на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке, Таиланд. Однако пока неясно, связано ли сотрудничество с продажей и закупкой основных средств оборонной системы или совместным производством.

Отношения между Индонезией и Францией, похоже, становятся теплее после того, как Джакарта купила 42 истребителя Rafale и подводные лодки.

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто заявил, что на первом этапе Индонезия поставит 6 единиц реактивных самолетов Rafale.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Турция укрепляют сотрудничество в области продовольствия, энергетики, инноваций и технологий путем подписания меморандума о взаимопонимании в рамках саммита G20.