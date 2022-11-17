Кабул, , 11:48 — REGNUM В афганских провинциях Фарьяб, Каписа и Нимроз четыре человека были убиты в результате трёх уголовных инцидентов. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство mosaic36

Местные источники в Фарьябе сообщили, что в кишлаке Джуе-Заманди уезда Кайсар молодой человек по имени Наби во время спора из-за земли застрелил отца и дядю и ранил другого родственника. Собеседники уточнили, что отец Наби хотел разделить унаследованную землю со своими братьями и лишить сына доли в наследстве.

После убйиства Наби бежал, но был арестован талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В уезде Хеза Дуюм Кохистан провинции Каписа 35-летняя женщина была убита племянником своего мужа выстрелом из охотничьего ружья. Мотив убийства пока неясен. Обвиняемый подросток арестован талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В городе Зарандж, столице провинции Нимроз, прямо на улице был застрелен мужчина, убийца скрылся с места происшествия.