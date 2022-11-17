Астана, 17 ноября, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Западные страны вводят антироссийские санкции для давления на Москву, и они не направлены на Казахстан или какую-либо другую страну. Об этом 16 ноября заявил на брифинге в Астане глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

По его словам, санкции также якобы не относятся к сельскому хозяйству или удобрениям. Также Боррель заявил, что ограничения не должны коснуться логистических факторов. Глава европейской дипломатии также пообещал, что ЕС компенсирует ущерб третьим лицам, если таковой будет.

«Они (санкции) не направлены на экономику третьих стран. Если есть какие-то последовательные сопутствующие ущербы, мы будем искать пути их решения», — сказал Боррель.

Напомним, в августе Боррель заявил, что антироссийские санкции тяжело скажутся на экономиках стран ЕС. Он заявил, что они должны «заплатить цену свободы».