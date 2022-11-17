Москва, 17 ноября, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Законопроект о снижении НДС на социально значимые товары внесли в Госдуму депутаты фракции СРЗП во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Предлагаем снизить НДС на продукты, товары для детей — игрушки, одежду, школьные принадлежности, лекарства, книги и периодические печатные издания», — сказал Миронов.

Предлагается снизить ставку НДС с 10% до 5%.

По подсчетам парламентариев, в первые два года из-за снижения НДС федеральный бюджет может потерять около 360 млрд рублей.

Но при этом, указал депутат, сокращение налога приведёт к снижению цен, стимулированию спроса и в перспективе трёх лет позволит увеличить ВВП минимум на 1%.

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