Посёлок Шушары, Санкт-Петербург, 17 ноября 2022, 11:53 — REGNUM На создание перехватывающей автостоянки у станции петербургского метрополитена «Шушары» (пятая линия) власти города потратят более 272 млн рублей. Это следует из информации, размещённой на сайте Госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Заказчиком размещения стоянки является СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга». Строительство стоянки будет осуществлено за счёт городского бюджета. Согласно содержанию закупки, создание объекта пройдёт в четыре этапа. В завершение нанём должны провести освещение и оборудовать видеонаблюдение.
Непосредственно работы на объекте начнутся на втором этапе, с 9 января по 30 июня 2023 года. Завершиться создание перехватывающей автостоянки должно до 7 декабря 2023 года.
Заявки на определение подрядчика будут принимать до 24 ноября. Итоги подведут 25 ноября.
На сегодняшний день в Санкт‑Петербурге функционируют 19 перехватывающих автостоянок общей емкостью 1886 машиномест в Выборгском, Калининском, Кировском, Красногвардейском, Московском, Невском, Пушкинском, Приморском и Фрунзенском районах.
Водитель может оставить свое транспортное средство на перехватывающей автостоянке, чтобы пересесть на общественный транспорт. Пользование перехватывающей автостоянкой является бесплатным при въезде с 05:30 и выезде до 23:59 в случае предъявления владельцем транспортного средства электронного проездного билета длительного пользования, подтверждающего совершение не менее двух поездок на общественном транспорте с 05:30 до 23:59 текущих суток после размещения транспортного средства на перехватывающей автостоянке. В ином случае владелец транспортного средства должен произвести плату за пользование перехватывающей автостоянкой в размере 25 рублей в час. Столько же владельцу транспортного средства будет необходимо заплатить за каждый дополнительный час пользования перехватывающей автостоянкой при выезде с автостоянки после 00:00.
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