Посёлок Шушары, Санкт-Петербург, , 11:53 — REGNUM На создание перехватывающей автостоянки у станции петербургского метрополитена «Шушары» (пятая линия) власти города потратят более 272 млн рублей. Это следует из информации, размещённой на сайте Госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Схема парковки у станции метро «Шушары»

Заказчиком размещения стоянки является СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга». Строительство стоянки будет осуществлено за счёт городского бюджета. Согласно содержанию закупки, создание объекта пройдёт в четыре этапа. В завершение нанём должны провести освещение и оборудовать видеонаблюдение.

Непосредственно работы на объекте начнутся на втором этапе, с 9 января по 30 июня 2023 года. Завершиться создание перехватывающей автостоянки должно до 7 декабря 2023 года.

Заявки на определение подрядчика будут принимать до 24 ноября. Итоги подведут 25 ноября.

На сегодняшний день в Санкт‑Петербурге функционируют 19 перехватывающих автостоянок общей емкостью 1886 машиномест в Выборгском, Калининском, Кировском, Красногвардейском, Московском, Невском, Пушкинском, Приморском и Фрунзенском районах.

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