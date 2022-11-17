Посёлок Шушары, Санкт-Петербург, 17 ноября 2022, 11:53 — REGNUM На создание перехватывающей автостоянки у станции петербургского метрополитена «Шушары» (пятая линия) власти города потратят более 272 млн рублей. Это следует из информации, размещённой на сайте Госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Схема парковки у станции метро «Шушары»
Схема парковки у станции метро «Шушары»

Заказчиком размещения стоянки является СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга». Строительство стоянки будет осуществлено за счёт городского бюджета. Согласно содержанию закупки, создание объекта пройдёт в четыре этапа. В завершение нанём должны провести освещение и оборудовать видеонаблюдение.

Непосредственно работы на объекте начнутся на втором этапе, с 9 января по 30 июня 2023 года. Завершиться создание перехватывающей автостоянки должно до 7 декабря 2023 года.

Заявки на определение подрядчика будут принимать до 24 ноября. Итоги подведут 25 ноября.

На сегодняшний день в Санкт‑Петербурге функционируют 19 перехватывающих автостоянок общей емкостью 1886 машиномест в Выборгском, Калининском, Кировском, Красногвардейском, Московском, Невском, Пушкинском, Приморском и Фрунзенском районах.

Водитель может оставить свое транспортное средство на перехватывающей автостоянке, чтобы пересесть на общественный транспорт. Пользование перехватывающей автостоянкой является бесплатным при въезде с 05:30 и выезде до 23:59 в случае предъявления владельцем транспортного средства электронного проездного билета длительного пользования, подтверждающего совершение не менее двух поездок на общественном транспорте с 05:30 до 23:59 текущих суток после размещения транспортного средства на перехватывающей автостоянке. В ином случае владелец транспортного средства должен произвести плату за пользование перехватывающей автостоянкой в размере 25 рублей в час. Столько же владельцу транспортного средства будет необходимо заплатить за каждый дополнительный час пользования перехватывающей автостоянкой при выезде с автостоянки после 00:00.

Читайте ранее в этом сюжете: Новая перехватывающая парковка появится в Петербурге у станции «Шушары»