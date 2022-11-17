Орск, Оренбургская область, 17 ноября, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области планируют подвергнуть реконструкции аэропорт. О дате закрытия нет информации. Но согласно изменениям, которые вносятся в Генплан муниципалитета, аэропорт ждет масштабный ремонт, сообщает ural56.ru.

Аэропорт-орск.рф Аэропорт

В рамках реконструкции и капитально отремонтируют взлетно-посадочную полосу. Также обновят перрон, рулёжные дорожки, внутриаэродромные дороги, патрульную дорогу и ограждения аэродрома, водосточно-дренажную систему, заменят светосигнальное оборудование.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2022 году с мая по август был закрыт аэропорт Оренбурга по причине реконструкции. Для авиапассажиров организовывали трансферт в Орск за счет бюджета региона.