Уфа, , 11:51 — REGNUM Число субсидируемых рейсов из аэропорта «Уфа» в 2023 год увеличится на 11%. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба уфимской воздушной гавани.

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Сообщается, что Росавиация утвердила 18 маршрутов из аэропорта Уфы, софинансируемые из региональных и федерального бюджетов.

«В 2023 году в программу субсидирования из бюджета Башкирии включено 11 маршрутов: Астрахань, Волгоград, Красноярск, Минеральные Воды, Омск, Грозный, Махачкала, Пермь, Челябинск, Нижний Новгород и Самара», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что семь направлений субсидируются из бюджетов других субъектов Российской Федерации: Новосибирск, Ханты-Мансийск, Тюмень, Нарьян-Мар, Надым, Салехард и Ноябрьск. Сообщается, что число субсидируемых маршрутов в 2023 год увеличилось на 11% по сравнению с утвержденными на 2022 год.

«В перечне таких маршрутов появятся новые направления: Махачкала, Грозный, Нарьян-Мар и Тюмень», — говорится в сообщении пресс-службы.