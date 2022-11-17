Смоленск, , 11:46 — REGNUM Крупная авария на теплосетях устранена в Смоленске утром 17 ноября. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Авария в Смоленске Администрация Смоленска

Работы велись в течение всей ночи, а также утром. На данный момент систему заполняют теплоносителем.

Порыв трубы произошёл 16 ноября на улице Докучаева. В результате без теплоснабжения остались 46 жилых домов по улицам: Б. Советская, Докучаева, Тухачевского, М. Жукова, Коммунистическая, Ленина, Маяковского.

Добавим, что в Смоленске сейчас температура воздуха составляет три градуса мороза.