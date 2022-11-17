Москва, 17 ноября, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В России спрос на рекламу в интернете не только сохранится, но и будет увеличиваться ежегодно не менее чем на 11%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября заявила доцент департамента менеджмента и инноваций финуниверситета при правительстве РФ Наталья Череповская.

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«Рост конкуренции за счет новых участников, например на маркетплейсах, поскольку крупные интернет-магазины переходят на макетплейсы, неизбежен, поэтому интернет-реклама составит обязательную статью расходов по продвижению товаров и услуг, — сказала Череповская. — Другое дело — выбор предпринимателем модели продвижения в интернете, и это будет зависеть от ряда факторов: выделенного бюджета на рекламу, имеющегося опыта, товарной категории. Рост конкуренции на маркетплейсах и нововведения на рекламном рынке увеличат стоимость интернет-рекламы. В среднем рост ожидается 18-21% в 2023 году».

При этом она обратила внимание на то, что, по данным NMi Group и исследовательского центра АКАР, российские рекламодатели планируют увеличить бюджетные расходы до 40% на рекламную кампанию в 2023 году.

«И приоритетом является интернет-реклама», — подытожила Череповская.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Государственная дума отклонила законопроект о едином операторе цифровой рекламы.