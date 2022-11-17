Анадырь, 17 ноября, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Мобилизованных и добровольцев для участия в спецоперации чукотцев обеспечат всем необходимым — снаряжение, технические средства и другое доставят в подразделения. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Чукотского автономного округа.

Дополнительное снаряжение для участников СВО

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Губернатор Роман Копин встретился на полигоне в Чите с земляками и командованием.

«На месте отработали вопросы по оснащению парней всем необходимым в зоне проведения специальной операции. Поэтому удалось сформировать перечень технических средств, тактической медицины, полевого имущества и снаряжения, которым обеспечим наших защитников. В список входят дроны, спецсредства для представителей разных военных специальностей и те предметы, которые пригодятся каждому бойцу. Поставщиков уже нашли, ведём закупку. Всё необходимое доставим напрямую в подразделения, где служат наши ребята. Дополнительно обеспечим их транспортом, прорабатываем этот вопрос», — сказал Роман Копин.

Как сообщало ИА REGNUM, сформированный из числа мобилизованных жителей Бурятии и Якутии батальон, который вошёл в состав десантно-штурмовой бригады, отправился в зону проведения СВО. Проводы бойцов состоялись 16 ноября в Улан-Удэ.