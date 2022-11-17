Москва, 17 ноября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Доклад по обращению о возможных фактах коррупции в Волгоградской области поручил представить председатель СК России Александр Бастрыкин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября в пресс-службе ведомства.

Vnovgorod.sledcom.ru Следственный комитет России

Поводом для запроса стало сообщение в СМИ, в котором содержались сведения о возможных нарушениях «при проведении конкурсов и определении подрядных организаций». Кроме того, в статье упоминалось о потенциальных фактах многомиллионных взяток.

Доклад поручено представить руководителю СУ СК по региону Василию Семенову.