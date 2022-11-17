Донецк, 17 ноября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Макеевку, сообщили 17 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:15 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — н. п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 17 ноября боевики ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка.

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