Москва, 17 ноября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Саудовская Аравия последовательно занимает сбалансированную позицию по ситуации на территории б. УССР. Об этом сегодня, 17 ноября, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов, передаёт ТАСС.

ru.m.wikipedia.org Саудовская Аравия

По его словам, руководство Саудовской Аравии неоднократно предлагало свои услуги в организации переговоров Москвы и Киева.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саудовской Аравии удивлены обвинениями Эр-Рияда в том, что королевство стоит на стороне России в конфликте на территории б. УССР.

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