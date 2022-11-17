Вашингтон, 17 ноября, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Американский режиссер Квентин Тарантино собирается снять некий 8-серийный сериал в 2023 году. Об этом сообщает издание Variety.

Georges Biard Квентин Тарантино

Постановщик ранее уже имел опыт создания сериалов: он снял два эпизода пятого сезона шоу о криминалистике «C. S. I. Место преступления» и одну серию «Скорой помощи».

В то же время детали проекта, которым планирует заняться Тарантино в 2023 году, пока не раскрываются.

Напомним, в феврале 2022 года Тарантино вел переговоры о съемках нескольких серий для сериала «Правосудие» на FX. Не исключено, что новым проектом режиссера станет сериальное продолжение неовестерна.