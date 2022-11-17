Посёлок Баранчинский, Свердловская область, 17 ноября, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В рамках программы благотворительной деятельности АО «Святогор» оказал помощь спортивной школе «Синегорец» в п. Баранчинский. Для отделения настольного тенниса были приобретены инвентарь и экипировка для воспитанников, а также профинансирована доплата тренеру.

Фото: ugmk.com

«Сегодня к нам ходят заниматься более 30 детей дошкольного и младшего школьного возраста, — рассказал тренер отделения настольного тенниса МАУ Кушвинского ГО Спортивная школа «Синегорец» Илья Багин. — Несмотря на свой юный возраст и сравнительно небольшой спортивный стаж, ребята участвуют в соревнованиях, делают первые шаги на спортивной арене, нарабатывают опыт. И здесь поддержка юных спортсменов очень важна и нужна».

«Уверен, что такой прекрасный вид спорта, как настольный теннис, и дальше будет развиваться в Баранчинском, и в отделение придут юные спортсмены, которые своими победами прославят родной поселок! А мы им в этом поможем!» — отметил заместитель директора по социальным и общим вопросам АО «Святогор» Юрий Мурзаев.

Всего в 2022 году на средства металлургического предприятия для юных баранчинцев приобретены напольная сетка, тренажер «колесо», основание для ракетки «Donic», накладки для теннисных ракеток, а также костюм «BUTTERFLY».