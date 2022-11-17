Москва, , 11:55 — REGNUM По меньшей мере 100 спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). необходимы России. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.

Юрий Борисов Goverment.ru

Собирать спутники будет НПО имени Лавочкина. Группировка спутников будет создана на базе унифицированной спутниковой платформы, разработка которой почти завершена.

«Для удовлетворения интересов России таких спутников должно быть не менее 100», — сказал Борисов в интервью ТАСС.

Он добавил, что спутники связи по программе «Сфера» будут созданы на базе «Информационных спутниковых систем» имени Решетнёва. На предприятии «РКС» разработан каталог элементов, интегрированных бортовых информационных систем. Серийно производить их будет Ярославский радиозавод.

По словам Борисова, Роскосмос будет располагать всем набором унифицированных решений для серийного производства аппаратов, на складах будут необходимые комплектующие.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября выведен на орбиту аппарат «Скиф-Д» — первый спутник группировки «Сфера». В рамках этой программы будут запущены спутники связи и дистанционного зондирования Земли.

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