Сочи, Краснодарский край, , 11:39 — REGNUM Около 25 тыс. жителей Лазаревского района Сочи остались без воды из-за оползня, который повредил водопровод. По информации Водоканала, работы на объекте продолжатся в течение дня, передаёт корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

Вода Булатова Екатерина © ИА REGNUM

Инцидент случился 16 ноября в посёлке Якорная Щель. Оползень повредил инженерные коммуникации, что привело к перебоям с подачей воды в 14 населённых пунктах. Кроме того, вырывающаяся под высоким давлением вода вызывала локальное подтопление территории.

Завершить ремонтные работы и восстановить подачу воды коммунальщики планируют до конца суток 17 ноября.