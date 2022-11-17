Сочи, Краснодарский край, 17 ноября, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Около 25 тыс. жителей Лазаревского района Сочи остались без воды из-за оползня, который повредил водопровод. По информации Водоканала, работы на объекте продолжатся в течение дня, передаёт корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Вода

Инцидент случился 16 ноября в посёлке Якорная Щель. Оползень повредил инженерные коммуникации, что привело к перебоям с подачей воды в 14 населённых пунктах. Кроме того, вырывающаяся под высоким давлением вода вызывала локальное подтопление территории.

Завершить ремонтные работы и восстановить подачу воды коммунальщики планируют до конца суток 17 ноября.