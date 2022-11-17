Биробиджан, 17 ноября, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Железнодорожным транспортом по новому трансграничному мостовому переходу из Нижнеленинского (Еврейская автономия) в Тунцзян (Китай) 16 ноября перевезли 4,3 тыс. тонн грузов. Состав по мосту прошёл впервые, сообщил Интерфакс.

(сс) k_r_craft Мост

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«Это первая поставка по стартовавшему 16 ноября грузовому сообщению через железнодорожный пункт пропуска Нижнеленинское в Еврейской автономной области», — отметили в Федеральной таможенной службе.

В Китай доставили железную руду. Накануне, 15 ноября, был совершён тестовый прогон состава по новому мосту.

Как сообщало ИА REGNUM, мостовой переход торжественно открыли в апреле с участием полномочного представителя президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, но фактически движение по нему не осуществлялось.