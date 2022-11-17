Оренбург, , 11:36 — REGNUM Уникальную коллекцию сарафанов оренбургских казачек отправляют в Москву. Праздничная одежда нуждается в реставрации. Профессиональным ремонтом займутся специалисты лаборатории Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства, сообщили ИА REGNUM в министерстве культуры Оренбургской области.

Сарафан kultura. orb.ru

Стоит отметить, праздничные уральские сарафаны оренбургских казачек являются экспонатами самой богатой в России этнографической коллекции Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея. В минкультуры региона подчеркнули, что профессиональные реставрационно-консервационные работы займут долгое время.

Праздничный костюм оренбургской казачки конца XIX века http://ogikm.ru

В музее обратили внимание на то, что все изделия коллекции штучные. Каждое неповторимо и представлено в единственном экземпляре.

Праздничные сарафаны не продавали в магазинах, одежду шили исключительно по индивидуальным заказам из дорогих привозных тканей. В России производства таких тканей не было, поэтому их доставляли из Европы, чаще всего из Франции. Наиболее востребованными были штоф, парча, камка, атлас, тафта. Для застёжки праздничных уральских сарафанов использовали особые пуговицы, их изготавливали ювелиры из серебра в технике «скани» и «зерни».