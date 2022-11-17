Барнаул, , 11:34 — REGNUM Органы власти Алтайского края будут обязаны вести официальные страницы в социальных сетях. Как сообщает телеграм-канал Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС), в ходе сессии парламентариев 25 ноября планируется рассмотреть изменения в региональное законодательство, связанные с повышением открытости органов власти. Поправки принимаются в связи с динамикой федерального законодательства.

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Изменения вносятся в законы Алтайского края «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Алтайского края» и «Об обеспечении доступа к информации о деятельности мировых судей в Алтайском крае».

По словам заместителя председателя АКЗС, председателя комитета по правовой политике и местному самоуправлению Дениса Голобородько, законопроект предусматривает, что государственные органы и подведомственные им организации должны иметь официальные страницы в социальных сетях. На этих страницах госорганы и организации должны размещать информацию о своей деятельности и осуществлять взаимодействие с пользователями социальных сетей. Аналогичные изменения касаются и информирования о работе судов.

Подведомственные организации с учетом особенностей сферы их деятельности по согласованию с государственными органами в ведении которых такие организации находятся, могут не создавать официальные страницы.

Информация об адресах официальных страниц размещается на официальном сайте соответствующих государственного органа или подведомственной организации. Госорганы также смогут подтвердить подлинность своих официальных страниц через портал «Госуслуги».

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России определило соцсети, где органы власти с 1 декабря 2022 года будут обязаны вести официальные аккаунты. Это «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Ранее о том, что за последние десять лет крупнейшие социальные сети проделали большой путь, став, по сути, одним из важнейших средств массовой информации и существенно потеснив в этой нише печатные и сетевые издания, а также телевидение, отмечал заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Тимур Садыков.

Социальные сети сближают власть и людей, но при этом важны не только «лайки», которые свидетельствуют о поддержке принимаемых решений, но и конструктивная критика, заявил в начале сентября 2022 года председатель Государственного совета Чувашии Леонид Черкесов («Единая Россия»), комментируя обязательное создание и ведение официальных аккаунтов органов власти в соцсетях.

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