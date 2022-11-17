Красноярск, 17 ноября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В Красноярске возле наркодиспенсера установили картонную фигуру Владимира Зеленского с надписью «работаем даже с самыми тяжёлыми случаями». Об этом 17 ноября сообщили красноярские массмедиа.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Кто и с какой целью установил фигуру главы киевского режима возле наркодиспансера в Красноярске, неизвестно. Её заметили утром 17 ноября возле здания на улице Комбайностроителей, передаёт издание »Красноярский рабочий ».

На табличке с надписью написали телефонный номер медучреждения, стрелка указывала в сторону входа.

В наркодиспансере заявили, что не имеют к этому никакого отношения. Картонную фигуру утром установили двое неизвестных. После этого мужчины скрылись.

Добавим, фигуру Зеленского уже убрали. В деталях произошедшего сейчас разбираются правоохранители.

Как сообщало ИА REGNUM, периодически пользователи соцсетей подозревают Владимира Зеленского в употреблении запрещённых веществ. Причиной для подобных суждений становятся неадекватные высказывания и действия главы киевского режима.

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