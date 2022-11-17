Грозный, , 11:33 — REGNUM Учителя в Чечне станут получат больше с 2023 года. Педагогическим работникам повысят заработную плату на 10%. О планах правительства предусмотреть в бюджете на будущий год 1,6 млрд рублей на эти цели сообщил премьер-министр Чечни Муслим Хучиев.

Учитель и ученики Дарья Антонова © ИА REGNUM

«У нас имеется проблема низкого уровня оплаты труда педагогических работников. Для решения этой проблемы в 2023 году у нас предусмотрено дополнительно 1,6 млрд рублей, это даст возможность увеличить заработную плату данной категории почти на 10%», — цитирует Хучива ТАСС.

Одновременно с учителями могут начать получать больше за свой труд и госслужащие. Как отметил Хучиев, в бюджете на 2023 год запланированы расходы в размере 740 млн рублей на повышение окладов более 5 тыс. чиновников.

Как сообщало ИА REGNUM, о низкой зарплате учителей в Чечне доложил в декабре 2021 года министр образования региона Хож-Бауди Дааев. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил проработать вопрос повышения зарплат педагогов.

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