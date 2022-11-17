Екатеринбург, 17 ноября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. В Берёзовском Свердловской области трое бывших полицейских предстанут перед судом за получение взяток от пьяных водителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В случае получения взятки нетрезвых автомобилистов обещали не привлекать к ответственности. По данным регионального СКР, один из бывших правоохранителей останавливал потенциально нетрезвого водителя, другой производил освидетельствование, а третий вымогал взятку. Преступный план они осуществляли во время рабочих смен. За пять дней экс-инспекторам ГИБДД удалось получить 220 тысяч. Деньги они распределили между собой.

Задержанные сотрудниками ФСБ правоохранители признали вину не сразу. Их уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, добавил руководитель пресс-службы областного Главка МВД Валерий Горелых.

Уголовное дело уже направили в суд. Теперь группе правоохранителей грозит от семи до 12 лет колонии.