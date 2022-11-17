Симферополь, 17 ноября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Заявления главы режима Киева В. Зеленского о том, что он намерен вести переговоры с Россией в открытом формате, свидетельствует о его неготовности к ним и желании превратить их в балаган. Об этом 17 ноября рассказал российский сенатор от Республики Крым Сергей Цеков.

Council.gov.ru Сергей Цеков

«Переговоры публично не проводятся. Сделав такое заявление и показав, что относится к ним как к балагану, Зеленский продемонстрировал, что Киев на самом деле не готов к этим переговорам», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Цеков уточнил, что такие переговоры всё равно раньше или позже будут проведены, и киевский режим не сможет диктовать условия на них.

«Переговоры рано или поздно состоятся, потому что [киевскому режиму] они нужны больше всего, и Зеленского заставят на эти переговоры пойти. Но Киев там диктовать условия не будет, потому что с ними не согласна не только Россия, но и европейские страны», — пояснил российский сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава киевского режима В. Зеленский заявил, что получал от партнёров Киева сигналы о якобы готовности России к проведению прямых переговоров.