Москва, 17 ноября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Законопроект о штрафах для предприятий, игнорирующих требования по снижению вредных выборов в атмосферу в городах-участниках проекта «Чистый воздух», может быть внесен в Госдуму до конца года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября, об этом заявил глава Минприроды Александр Козлов в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Козлов

«Установим штрафы в Административном кодексе за превышение выбросов по квотам. Сегодня ответственности нет никакой. Установим штрафы за промежуточные этапы квотирования, как предупреждение, до 250 тыс. рублей. А если не снизил выбросы к 2027 году, то штраф уже составит 10% от выручки», — сказал Козлов.

В проекте принимают участие 12 городов — Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Для предприятий этих городов были установлены квоты, определяющие насколько необходимо снизить выбросы вредных веществ. Всего определено 487 объектов, из которых 428 — это промышленные предприятия, 59 — городская инфраструктура: автотранспорт, частный сектор, напомнил министр.

Проект «Чистый воздух» был запущен в 2018 году в рамках нацпроекта «Экология». В июле глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении в проект еще 29 городов.

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