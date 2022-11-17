Петропавловск-Камчатский, , 11:32 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском суд признал фиктивным брак 31-летней местной жительницы с 32-летним иностранцем. Он будет анулирован, сообщили 17 ноября в краевой прокуратуре.

Свадьба Пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края

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Житель одной из стран ближнего зарубежья хотел получить разрешение на временное проживание и в дальнейшем вступить в упрощенном порядке в гражданство РФ. Для этого он сочетался браком с жительницей Камчатки. За свои услуги женщина получила 30 тыс. рублей.

В суде удалось доказать фиктивность брака — супруги совместно не проживали, общего хозяйства не вели, не знали о местонахождении друг друга, фактически семью не создавали.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ярославле осудили четырёх женщин, организовавших незаконную миграцию.