Вашингтон, 17 ноября, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе ежедневного брифинга прокомментировал нападение на танкер MV Pacific Zircon, которое произошло 16 ноября. Об этом сообщает Shafaq.

Https://alqassam.ps Беспилотник

Салливан заявил, что ответственность за нападение несёт Иран. По его словам, для атаки был применён беспилотник-камикадзе.

«Изучив доступную информацию, мы уверены, что Иран, вероятно, осуществил эту атаку с использованием беспилотного летательного аппарата. Это смертоносное оружие, которое Иран все чаще использует напрямую и через своих марионеток на Ближнем Востоке», — заявил Салливан.

Чиновник отметил, что ВМС США, совместно со своими союзниками планируют усилить меры безопасности в Персидском заливе для недопущения подобных инцидентов.