В США заявили о причастности Ирана к нападению на танкер у берегов Омана
Вашингтон, 17 ноября, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе ежедневного брифинга прокомментировал нападение на танкер MV Pacific Zircon, которое произошло 16 ноября. Об этом сообщает Shafaq.
Салливан заявил, что ответственность за нападение несёт Иран. По его словам, для атаки был применён беспилотник-камикадзе.
«Изучив доступную информацию, мы уверены, что Иран, вероятно, осуществил эту атаку с использованием беспилотного летательного аппарата. Это смертоносное оружие, которое Иран все чаще использует напрямую и через своих марионеток на Ближнем Востоке», — заявил Салливан.
Чиновник отметил, что ВМС США, совместно со своими союзниками планируют усилить меры безопасности в Персидском заливе для недопущения подобных инцидентов.