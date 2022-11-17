Чебоксары, , 11:31 — REGNUM В Чувашии предприятия лёгкой промышленности перестраивают производство под военные нужды. В частности, выпускается термобельё, спальные мешки, утеплённая обувь, пишет в телеграм-канале глава республики Олег Николаев.

Военная экипировка Денис Абрамов © ИА REGNUM

Руководитель региона проинформировал, что лёгкая и текстильная промышленность Чувашии в числе переориентировались на производство для нужд мобилизованных. В сжатые сроки здесь производят экипировочную продукцию: спальные мешки, утеплённые сапоги и ботинки.

По словам Олега Николаева, первая партия продукции уже передана в зону проведения специальной военной операции.

Свой вклад вносят и швейные предприятия, которые занялись производством термобелья. Чувашским военнослужащим отправлено 100 тыс. комплектов, ещё столько же будет отгружено в ближайшее время. Как рассказали мастерицы одной из производственных чебоксарских площадок, им очень приятно поддерживать земляков-защитников и вносить свою лепту в победу.

«С таким отношением даже в тылу, очевидно, Победа будет за нами», — уверен глава Чувашии.

Отметим, что всё больше жителей Чувашии подхватывают народный почин по сбору гуманитарной помощи военнослужащим. В частности, они приносят приготовленные ими варенья, связанные вручную тёплые вещи, иконы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии студенты вместе с педагогами шьют тёплые вещи для солдат и вяжут носки.

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