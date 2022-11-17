Москва, 17 ноября, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Для Минпромторга крайне важно принимать участие в восстановлении промышленной сферы на новых территориях России. Об этом заявил глава ведомства Денис Мантуров, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

Василий Иванов ИА REGNUM Денис Мантуров

«Для нас крайне важно активно участвовать в восстановлении промышленности новых территорий. И одной из важнейших мер для содействия этому я считаю создание при непосредственной поддержке Минпромторга России регионального фонда развития промышленности», — цитирует Мантурова пресс-служба.

По его словам, такой фонд стал бы важнейшим инструментом для работы по проектам индустриального развития: «Капитализация фонда сейчас обсуждается со всеми включенными в этот процесс ФОИВ».