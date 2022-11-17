Москва, , 11:40 — REGNUM Врачи в Москве выхаживают более 98% детей, родившихся раньше срока. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Инкубатор для недоношенных детей Zerbey

«За последние 10 лет в Москве значительно вырос показатель выживаемости недоношенных детей в акушерских стационарах. На сегодняшний день врачи выхаживают свыше 98% детей, родившихся раньше срока», — сказал главный неонатолог столичного департамента здравоохранения, главный врач Морозовской детской больницы Валерий Горев.

Отмечается, что подобного результата удалось достичь благодаря комплексной работе по развитию службы родовспоможения в столице.

Напомним, в среднем в медицинских организациях Москвы за год рождается около 6-7 тыс. детей раньше срока. Подобное количество составляет 5,5-6% от общего числа всех новорожденных.