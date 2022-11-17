Джакарта, , 11:29 — REGNUM Семь иностранных граждан и два гражданина Индонезии пропали без вести в лесу индонезийского округа Халмахера, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Из девяти человек, которые были объявлены пропавшими без вести и находятся в розыске, семь жертв были иностранными гражданами, а двое — местными жителями», — заявил глава службы спасателей Фатхур Рахман 17 ноября.

Девять пропавших без вести людей находились в экспедиции в лесах Западного округа Халмахера. Спасательная команда была направлена на место происшествия для проведения поисковых операций.

Как сообщало ИА REGNUM, теплоход Mutiara Timur L, перевозивший сотни пассажиров, загорелся у побережья острова Бали.

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