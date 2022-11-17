Санкт-Петербург, 17 ноября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Зимний период в Санкт-Петербурге фактически наступит 18 ноября, когда в город на Неве придут слабые морозы, сообщил 17 ноября главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Дарья Драй ИА REGNUM Зима в Петербурге

По его словам, несмотря на то, что день 17 ноября в Северной столице начался с плюсовых значений из-за теплого шлейфа с Ладоги, к вечеру температура опустится до минусовых значений.

«С завтрашнего дня наступает зимний период со слабоморозной погодой в Санкт-Петербурге. Температура воздуха в течение нескольких дней будет постоянно отрицательной, даже в дневные часы. Осадки в виде небольшого снега, скорее всего, сохранятся местами и завтра», — уточнил синоптик.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в Петербурге в пятницу, 18 ноября, ожидается переменная облачность и без существенных осадков. Ветер северо-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха в течение суток — 1…-3 градуса, ночью в окрестностях местами до — 6 градусов. В субботу, 19 ноября, также будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -2…-4 градуса, днем 0…-2 градуса. На дорогах местами гололедица.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за грядущего похолодания теплоэнергетики приступили к корректировке температуры теплоносителя в системах теплоснабжения Санкт-Петербурга и Ленинградской области для поддержки комфортной температуры воздуха и сетевой воды в домах горожан.