Кито, , 11:26 — REGNUM Как минимум пять заключенных сбежали из крупнейшей тюрьмы Эквадора, расположенной в Гуаякиле. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на официальные сообщения пенитенциарного органа страны.

Флаг Эквадора

Отмечается, что власти координируют действия с соответствующими учреждениями по расследованию этого дела.

Побег произошел через две недели после серии инцидентов с применением насилия в тюрьме, откуда более двух тысяч заключенных были переведены в другие тюрьмы. В результате тюремного кризиса за последние два года умерло более 400 заключенных.

В сентябре 2021 года в тюрьме Гуаякиля произошло крупнейшее за всю историю страны массовое убийство заключенных, в ходе которого было убито более 120 человек.