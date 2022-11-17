Вашингтон, 17 ноября, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поприветствовал согласие всех сторон по возобновлению продуктовой сделки.

Un.org Антониу Гутерреш

«Я приветствую соглашения всех сторон продолжить черноморскую зерновую инициативу для обеспечения безопасного судоходства при экспорте зерна, продуктов питания и удобрений [с территории б. УССР]», — говорится в заявлении генсека.

Там также сообщается, что ООН полностью привержена поддержке совместного координационного центра, чтобы этот «жизненно важный канал снабжения продолжал бесперебойно функционировать».