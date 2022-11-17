Тула, 17 ноября, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Льготы на вывоз твёрдых коммунальных отходов предоставят региональные операторы мобилизованным жителям Тульской области и их детям. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Тульский кремль

Поручение проработать с региональными операторами предоставление льгот на оплату вывоза твердых коммунальных отходов мобилизованным гражданам, добровольцам, участвующим в специальной военной операции (СВО), и их детям ранее дал губернатор Алексей Дюмин.

Для получения льготы необходимо обратиться непосредственно к региональному оператору, уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тульской области, как и во многих российских регионах, проработали ряд мер поддержки мобилизованных и их семей.