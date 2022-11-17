Вашингтон, 17 ноября, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Формирования киевского режима не могут выбить Вооружённые силы (ВС) РФ с территории б. УССР. Об этом 17 ноября заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли на брифинге по итогам очередного заседания контактной группы поддержки Киева.

Марк Милли

По словам главы Комитета начальников штабов американских ВС, такая задача является для боевиков ВСУ «очень трудной».

При этом Милли добавил, что эту цель нельзя достичь в течение ближайших двух недель без полного краха ВС России, что является «маловероятным».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что ничем не подкреплённые заявления лидера киевского режима о том, что упавшая на территории Польши ракета якобы не была выпущена ВСУ, не является доказательством.