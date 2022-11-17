Дамаск, , 11:25 — REGNUM Служба внешней разведки Турции провела спецоперацию в сирийском городе Аазаз. Об этом 17 ноября сообщает Hurriyet.

Минобороны Турции

По данным журналистов, в ходе операции был задержан местный житель по имени Хуссам. По версии следствия, задержанный причастен к недавнему теракту в Стамбуле. Мужчина обвиняется в вербовке террористов и пособничестве организаторам нападения.

Также, по данным журналистов, на территории Сирии были задержаны двое мужчин, якобы планировавших совершить аналогичное нападение в городе Африн.

Отмечается, что задержанные являются членами Рабочей партии Курдистана, чья деятельность запрещена на территории Турции.

По информации Hurriyet, в рамках расследования обстоятельств взрыва в Стамбуле, турецкие спецслужбы задержали 51 человека.