Оренбург, 17 ноября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Оренбургские артисты поддерживают военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации. Творческие коллективы еженедельно выезжают в полевые лагеря, сборные пункты, воинские части, госпитали, сообщили в минкультуры Оренбуржья.

kultura. orb.ru Выступление оренбургских артистов

«Специально для этих встреч созданы творческие программы, которые и настроение поднимают и дух укрепляют. Только за последние два месяца для военнослужащих и членов их семей было показано 20 бесплатных концертов и спектаклей», — отметили в министерстве.

В благотворительных мероприятиях участвовали актеры Оренбургского и Бугурусланского драматических театров, студенты и преподаватели Института искусств им. Л. и М. Ростроповичей и Областного колледжа культуры и искусств, артисты Оренбургской филармонии. Выступления для мобилизованных резервистов провели самодеятельные коллективы из Тоцкого, Саракташского, Оренбургского, Адамовского, Курманаевского, Октябрьского, Новоорского районов и Бугуруслана.

Как уж сообщало ИА REGNUM, с 21 сентября в России объявили частичную мобилизацию граждан. Военный учебные центры для резервистов функционируют в Тоцком и Нижней Павловке.