Москва, 17 ноября, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Россия своих спортсменов не бросит, Госдума и Паралимпийский комитет России найдет вариант решения проблемы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября, об этом заявил спортсмен-паралимпиец, депутат Госдумы Сергей Бурлаков («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Олимпийские игры

«Россия своих спортсменов не бросит», — заявил Бурлаков.

«Представляете, какое это предательство, тренироваться с детства, а у них взяли и украли эту надежду. Несмотря на санкции, они наши герои!» — подчеркнул парламентарий.

Решение о приостановлении членства ПКР в МПК было принято 64 голосами против 39 на генеральной ассамблее 16 ноября. Международный паралимпийский комитет также приостановил членство Паралимпийского комитета Белоруссии.