Уфа, 17 ноября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Число гаражей и земельных участков в Башкирии, узаконенных по «гаражной амнистии» в третьем квартале 2022 года увеличилось вдвое в сравнении с первым полугодием текущего года. Об это 17 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Гаражи

Сообщается, что за время реализации данного закона в республике было зарегистрировано 1077 земельных участков и 636 гаражей, при том, что по результатам полугодия эти цифры были 517 и 299 соответственно. В 2021 году жители региона зарегистрировали лишь 19 гаражей и 21 земельный участок.

«С начала 2022 года в республике региональным законом урегулирована процедура узаконения использования некапитальных гаражей. В частности, определен порядок утверждения схемы размещения таких гаражей и определения платы за использование земельных участков под ними», — приводит пресс-служба слова министра земельных и имущественных отношений региона Натальи Полянской.

Напомним, что закон о «гаражной амнистии» вступил в силу 1 сентября 2021 года.

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