Москва, , 11:32 — REGNUM В России не приходится ждать серьезного роста ставок по банковским вкладам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября заявил профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» ФФБ РАНХиГС Юрий Юденков.

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

«Объемы вкладов с начала 2022 года снижаются. Для того, чтобы сдержать бегство депозитов, банки предпринимают такие имиджевые ходы, как повышение процентных ставок по вкладам, — сказал Юденков. — Однако ожидать серьезного роста ставок не приходится, так как ключевая ставка Центрального банка снижается. При этом депозиты остаются классическим инструментом для хранения денежных средств населения. Значительная часть населения, которая относится к среднему и пожилому возрасту, предпочитает придерживаться как раз классической стратегии. Поэтому популярность депозитов останется примерно на том же уровне».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Максим Марков объяснил будут ли в России расти ставки по депозитам.