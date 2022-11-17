Москва, 17 ноября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В России не приходится ждать серьезного роста ставок по банковским вкладам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября заявил профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» ФФБ РАНХиГС Юрий Юденков.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

«Объемы вкладов с начала 2022 года снижаются. Для того чтобы сдержать бегство депозитов, банки предпринимают такие имиджевые ходы, как повышение процентных ставок по вкладам, — сказал Юденков. — Однако ожидать серьезного роста ставок не приходится, так как ключевая ставка Центрального банка снижается. При этом депозиты остаются классическим инструментом для хранения денежных средств населения. Значительная часть населения, которая относится к среднему и пожилому возрасту, предпочитает придерживаться как раз классической стратегии. Поэтому популярность депозитов останется примерно на том же уровне».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Максим Марков объяснил, будут ли в России расти ставки по депозитам.