Кострома, 17 ноября, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Тренера частной женской футбольной команды «Пантера» из Костромы приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы за интимную связь с несовершеннолетними подопечными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Свердловском районном суде города.

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Суд установил, что тренер развращал трёх девушек и вступал в половые отношения с одной из воспитанниц. Мужчина признал вину и пояснил, что проводил с футболистками много времени и в результате «влюбился» в одну из девушек. Остальным потерпевшим он «также симпатизировал».

Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима. Кроме этого, в течение 5 лет он не сможет трудиться на должностях, связанных с обучением детей. Приговор не вступил в законную силу.