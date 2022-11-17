Асунсьон, 17 ноября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Правительство Парагвая объявило о пакете экономических мер, призванных помочь населению справиться с последствиями пандемии коронавируса. Об этом сообщают местные СМИ.

Парагвай. Повозка, запряженная волами

Новая стратегия предусматривает дополнительные выплаты семьям, пользующимся программой финансовой помощи, известной как Tekoporã (на языке гуарани — «честность»), наряду с жилищными субсидиями, финансовой поддержкой мелких предпринимателей и строительством жилья.

Министерство урбанизма, жилья и среды обитания получит около 10 миллионов долларов на продолжение этой жилищной программы, которые оно будет использовать вместе с еще тремя миллионами долларов от международного сотрудничества.

С помощью этих ресурсов ведомство предоставит около 2500 жилищных субсидий в течение следующих двух месяцев, чтобы уменьшить дефицит в этой области и внести вклад в процесс восстановления экономики.

Со своей стороны, Национальный банк развития выделит 100 миллионов гуарани (около 14 000 долларов) для оказания помощи малому бизнесу, пострадавшему от пандемии.