Донецк, 17 ноября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики совместно с ВС России уничтожили за сутки более 30 человек, сообщили 17 ноября в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две самоходные артиллерийские установки (2С1 «Гвоздика» и CAESAR), четыре гаубицы (три «М777» и АХС «Краб»), РСЗО «Град», три танка (два Т-64БВ и Т-72М1), пять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито три БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 30 человек», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 17 ноября боевики ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка.

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