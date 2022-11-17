Тула, , 11:15 — REGNUM Бывшая заместитель министра природных ресурсов и экологии Тульской области Диана Гришина задержана. Данную информацию 17 ноября подтвердили журналистам в правительстве Тульской области.

Тула Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщается, задержание Гришиной связано с её профессиональной деятельностью. Глава региона Алексей Дюмин о ситуации проинформирован.

«Уверены, что правоохранительные органы оперативно и объективно разберутся в данной ситуации и дадут ей должную правовую оценку», — говорится в распространённом сообщении правительства.

Диана Гришина работала в правительстве Тульской области с 2012 года, в 2017 году возглавила департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды.