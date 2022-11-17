Тула, 17 ноября 2022, 11:15 — REGNUM Бывшая заместитель министра природных ресурсов и экологии Тульской области Диана Гришина задержана. Данную информацию 17 ноября подтвердили журналистам в правительстве Тульской области.
Как сообщается, задержание Гришиной связано с её профессиональной деятельностью. Глава региона Алексей Дюмин о ситуации проинформирован.
Диана Гришина работала в правительстве Тульской области с 2012 года, в 2017 году возглавила департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды.