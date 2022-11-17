Москва, , 11:29 — REGNUM Несмотря на сохранение ключевой ставки на прежнем уровне, ставки по банковским вкладам в банках, в том числе в крупнейших, растут. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября заявил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков.

Банк Wallspaper.ru

«Это обусловлено несколькими факторами, — объяснил он. — Во-первых, сейчас заканчиваются полугодовые вклады, открытые в период высоких ставок весной этого года. И для того, чтобы средства не уходили со вкладов и из банков в целом, они немного повышают ставки по вкладам, чтобы клиенты клали на них освобождающиеся средства. Во-вторых, в текущих условиях сохраняется конкуренция между банками за клиентов и их денежные средства, а ставка по вкладам играет при этом очень важную роль. До конца года тенденция вряд ли изменится. Скорее наоборот, в декабре банки будут делать акционные предложения по повышенным ставкам, чтобы привлечь средства, которые жители РФ будут получать в виде годовых премий».

При этом он отметил, что альтернативой банковским вкладам традиционно являются вложения на фондовом рынке.

«Однако значительные падения цен и высокая волатильность на рынке в очередной раз показали, что это очень рискованное дело. В связи с этим многие граждане предпочитают более простой и понятный инструмент хранения сбережений в виде банковских вкладов, тем более что доходность по ним сопоставима с доходностью от стабильных вложений на фондовом рынке, например в банковские облигации», — сказал Марков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что банки затягивают пенсионеров в зависимость, из которой те не могут выбраться.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин заявил, что банки чересчур наживаются на пенсионерах